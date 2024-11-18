Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Adana’da bir apartmanın otoparkında motosiklet çaldığı iddia edilen K.T ile arkadaşı M.D polisin yapmış olduğu çalışma sonrası yakalandı.

Olay, 8 Kasım'da Çukurova ilçesi Belediye Evleri Mahallesi'ndeki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. Uyuşturucu testi için kan ve idrar örneği vermek için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi'ne (AMATEM) giden K. T., işlemlerinin ardından arkadaşı M.D. ile merkezden ayrıldı. Caddede yürüyen iki arkadaş, bir apartmanın otoparkındaki E.A.'nın (26) motosikletini fark edip, çalmaya karar verdi. Şüphelilerden M. D. çevrede gözcülük yaparken, K.T. ise kontak anahtarı üzerinde olan motosikleti otoparktan çıkardı. Motosiklete binen şüpheliler, olay yerinden ayrıldı. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

MOTOSİKLET BULUNAMADI

Motosikletinin çalındığını fark eden E.A.'nın ihbarıyla Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Görüntülerden kimlikleri belirlenen şüpheliler, adreslerine yapılan baskında yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ise çalınan motosiklet bulunamadı. Emniyete götürülen şüphelilerden M.D., ifadesinde, "AMATEM'de Kadir ile karşılaştım. Bana, "Motosikletim az ileride. İstersen seni de bırakayım" dedi. Eve gidecek dolmuş param olmadığı için kabul ettim. Motosikletin çalıntı olduğunu bilmiyordum. Kadir T. ise motosikleti çalmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDILAR

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kadir T. ile Mehmet D., çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Yol parası olmadığı için motosiklet çalan iki kişi tutuklandı

Son Haberler
İstinat duvarına çarpıp devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
İstinat duvarına çarpıp devrilen otomobilde 2 kişi yaralandı
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Teğmen Ebru Eroğlu ve İzzet Talip Akarsu'nun YDK'ya sevk edilmesine 52 baro başkanından ortak açıklama geldi
Kahramanmaraş'ta depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Kahramanmaraş'ta depoda yangın çıktı: 70 ton buğday küle döndü
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Biden, Ukrayna’ya uzun menzilli füzeleri Rusya içindeki hedefleri vurma yetkisi verdi
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar
Elazığ’da feci kaza: İki genç iş makinasının altında kaldılar