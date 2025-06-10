Yol tartışması kavgaya dönüştü: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: İHA
Yol tartışması kavgaya dönüştü: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Bursa’da yol ortasında çıkan yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Dakikalarca süren kavgada tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Bursa'da yol verme tartışması sebebiyle tartışan sürücüler, araçlarından inip kavgaya tutuştu. 5 saniye için dakikalarca yumruk yumruğa kavga eden sürücüler, boks ringlerini aratmadı.

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Bursa'da boks ringlerini aratmayan kavga, merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanında kayda alındı. Yol verme tartışması yüzünden yolun ortasında araçlarını park eden sürücüler, yumruk yumruğa kavgaya tutuştu.

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Yaklaşık 5 saniye için dakikalarca bir birine yumruk sallayan sürücüleri, kimse engel olamadı.
Yaşanan kavga anı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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