Yol tartışmasında aracın önünü kesen zanlı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada iki taraf hakkında "mala zarar verme" ile "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı.

KAYNAK: AA
Yol tartışmasında aracın önünü kesen zanlı yeniden gözaltına alındı

İstanbul Küçükçekmece'de yol verme nedeniyle tartıştığı sürücünün önünü kestiği olaya ilişkin emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılan şüpheli, savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, D-100 kara yolu Küçükçekmece-Avcılar istikametinde dün meydana gelen ve görüntüleri sosyal medyada da paylaşılan olayla ilgili çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, araçlarıyla seyir halindeki O.B. ile O.A'nın aralarında trafik yüzünden tartışma çıktığı belirlendi.

"MALA ZARAR VERME" İLE "TEHDİT" SUÇLARINDAN ADLİ İŞLEM YAPILDI

O.A. tarafından diğer aracın önünün kesildiği, her iki sürücünün araçlarında hasar oluştuğu anlaşıldı.

Olay günü gece polis merkezine giderek görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu belirten şüpheli O.A. gözaltına alındıktan sonra işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Konuyla ilgili birbirinden şikayetçi olan iki taraf hakkında "mala zarar verme" ile "tehdit" suçlarından adli işlem yapıldı.

Savcının itirazı üzerine şüpheli O.A. yeniden gözaltına alındı.

(Kaynak - AA)

Öne Çıkanlar
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
Meteroloji açıkladı. Cehennem kayıkçısı rüşvetçi ve zalim iblis Kharoon geliyor
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi libero Gizem Örge mi oldu? Gizem Örge kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en iyi 1'inci orta oyuncu Zehra Güneş mi oldu? Zehra Güneş kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
FIVB Voleybol Milletler Ligi’nde en değerli oyuncu MVP ödülünü Melissa Vargas mı aldı? Melissa Vargas kimdir?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’da ilk elenen kim oldu?
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Remzi Özdemir faiz kararını bugünden açıkladı. Erdoğan izin vermeyince Mehmet Şimşek kendini odaya kapattı
Son Haberler
Tahıl Koridoru için yoğun diploması trafiği. Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile görüştü Güncel
Tahıl Koridoru için yoğun diploması trafiği. Hakan Fidan BM Genel Sekreteri ile görüştü
Park halindeki araçta ceset bulundu Güncel
Park halindeki araçta ceset bulundu
Redmond'un yeni takımı belli oldu Spor
Redmond'un yeni takımı belli oldu
İran ile Umman ikili ilişkileri masaya yatırdı Dünya
İran ile Umman ikili ilişkileri masaya yatırdı
Karamollaoğlu'ndan zam isyanı. AKP’ye oy veren vatandaşlara seslendi Güncel
Karamollaoğlu'ndan zam isyanı. AKP’ye oy veren vatandaşlara seslendi
İngiltere'de sığınmacı karşıtı politikalar protesto edildi Dünya
İngiltere'de sığınmacı karşıtı politikalar protesto edildi