Yol tartışmasında moto kuryeyi darp ettiler

Kaynak: İHA
Yol tartışmasında moto kuryeyi darp ettiler
Esenyurt'ta yol tartışmasında otomobilden inen iki kişi, motosikletli kuryeye defalarca yumruk atarak darp etti. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde, iddiaya göre cadde üzerinde seyir halindeki motosikletli kurye ile sokaktan yola çıkan otomobil sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.

Tartışmada araçtan inen iki kişi, bir anda kuryeye saldırmaya başladı ve defalarca yumruk attı. Ortalık bir anda karışırken kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti.

Vatandaşların araya girmesiyle taraflar sakinleştirildi ve kuryeye saldıran iki şahıs otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

Yaşanan o anlar ise başka bir araç içindeki vatandaşın cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi.

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