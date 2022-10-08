8 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  •  Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı   

 Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı   

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik olarak polis ekiplerinin yaptığı çalışmada gözaltına alınan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı.  

Haber Giriş: 8 Ekim 2022 Cumartesi - 19:38
Takip Et

 Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı   

 Yol uygulamasında yakalanan 2 zehir taciri tutuklandı   
+
Aa
-

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Elbistan-Göksun karayolunda yaptıkları uygulamada; durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurdu.

Araçta ve içindeki 3 şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 56,12 gram metamfetamin adlı sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, işlemleri için emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin akabinde adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si, Sulh Ceza Hakimliğince uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak Elbistan E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi. Şüphelilerden biri ise serbest kaldı. 

                                         

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
1
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Erdoğan çok sayıda görevden alma ve atama yaptı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
2
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Bakan Nebati canlı yayında asgari ücrete yapılacak zammı açıkladı
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
3
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿Alevi derneklerinden Erdoğan'a yanıt geldi: Susmayacağız
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
4
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿7 ili fırtına 3 ili dolu 10 ili sağanak vuracak
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
5
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿Aleyna Tilki'nin bebeği 1 yaşında: İyi ki doğdun
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
6
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿BBP'de şok istifa. ''AKP’ye oy istemeyeceğim ve vermeyeceğim için istifa ediyorum''
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
7
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Süper Lig hakemi ameliyat oldu
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿Çin, CentiSpace-1 test uydularını fırlattı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿İki aylık bebeğini bıçaklayarak öldüren anne tutuklandı
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Şanlıurfa'da 52 bin 994 sikke ele geçirildi
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
﻿Tarlada 2 bin 400 yıllık oda mezar bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.