Yol verme kavgasına mahalleli karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Kaynak: İHA

Bursa’da yol verme kavgasına mahalleli de dahil olunca ortalık karıştı.

Onlarca kişinin karıştığı kavga meydan muharebesine döndü. Jandarma ekipleri kavgayı ayırarak mahallede güvenliği sağladı.

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Olay saat 23.30'te merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi 24. Cadde üzerinde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre cadde üzerinde yol vermeme nedeniyle çıkan kavga, çevredeki vatandaşların da olaya dahil olmasıyla kısa süre içerisinde büyüdü. Onlarca kişinin karıştığı kavgaya ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Bölgeye gelen ekipler kavgayı ayırarak cadde üzerinde güvenlik tedbiri aldı. Yaşanan olayda şans eseri yaralanan olmadı.
Jandarma olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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