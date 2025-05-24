Yol verme kavgasında İETT otobüsünü taşladılar

Kaynak: DHA

İstanbul Esenler’de bir otomobil sürücüsü İETT otobüsü sürücüsü ile yol verme tartışması yaşadı. Çıkan kavgada otomobil sürücüsü yanındakiler ile birlikte İETT otobüsüne taşla saldırdı.

Esener’de yol verme nedeniyle çıkan tartışmada otomobilden inen sürücü ve yanındakiler, İETT otobüsüne taşlarla saldırdı. O anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

O-3 Otoyolu Atışalanı mevkiinde ilerleyen 34 HO 4014 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü ile 34 PS 2808 plakalı otomobilin şoförü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında İETT otobüsünün önünü kesen otomobildeki sürücü ve yolcular, taşlarla otobüsün kapı ve camlarına zarar verdi.

Otobüse saldıran kişiler olay yerinden kaçarken, şoför polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Öte yandan, olay anı İETT otobüsündeki yolcular tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son Haberler
Jasikevicius'tan büyük final öncesi itiraf! "Hayal etmemiştim"
Jasikevicius'tan büyük final öncesi itiraf! "Hayal etmemiştim"
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)
İzmir'de deprem! (24 Mayıs 2025)
AB'den ABD'ye tarife tepkisi
AB'den ABD'ye tarife tepkisi
Çöp kamyonu temizlikçiyi pestil gibi çiğnedi
Çöp kamyonu temizlikçiyi pestil gibi çiğnedi