Yol verme tartışması kavgaya dönüştü! İşte o anlar...

Bakırköy D-100 Ankara istikametinde yol verme tartışması sonucu kaza yapan sürücüler araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Kavgayı trafikteki diğer sürücüler ayırmak istese de başarılı olamadılar. O anlar motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Ataköy Mahallesi D-100 Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan iki otomobilin sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında sürücülerden biri kullandığı otomobille diğer otomobile arkadan çarptı. Bunun üzerine araçtan inen iki sürücü yol ortasında kavga etmeye başladı. Kaza nedeniyle araç yoğunluğu oluşan yolda, diğer sürücüler araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları trafikteki bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.