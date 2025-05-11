Yol verme tartışması kavgaya dönüştü: Tekme ve yumruklar havada uçuştu

Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da yol verme tartışması kavgaya dönüştü. İki sürücünün kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu.

Avcılar’da yol verme nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında otomobilde bulunan 2 kişi diğer araçta bulunan sürücüye tekme ve yumruklarla saldırdı. Tekmeli yumruklu trafik kavgası cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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Olay, dün akşam saatlerinde Tahtakale Mahallesi Ispartakule’deki Abdi İpekçi Caddesi’nde meydana geldi. İki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Park eden iki araç sürücüsünün tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında diğer otomobildeki 2 kişi, araç sürücüsüne tekme ve yumruklarla saldırdı. Yere düşen sürücünün yardımına çevredekiler koştu.

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Çevre sakinlerinin ve yoldan geçenlerin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, hafif yaralanan sürücü güçlükle ayağa kalkabildi. Sürücüye tekme ve yumruklarla saldıranlar ise araçla olay yerinden uzaklaştı. Kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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