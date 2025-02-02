Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Düzenleme: Kaynak: DHA / ANKA
Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

İstanbul’un iki ayrı ilçesinden trafik tartışması yüzünden kavga çıktı. Yol verme yüzünden çıkan kavgada sinirlerine hakim olamayan sürücü ve sürücünün yanında bulunan kişiler yumruklu tekmeyle birbirlerine vurdular.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ters istikametten sokağa giren otomobilin sürücüsü ile karşı yönden gelen sürücü arasında yol verme tartışması çıktı. Tartışmanın inatlaşmaya dönüşmesi üzerine aracından inen sürücü, ters yöne giren sürücünün aracına saldırdı. Geri manevra yapan sürücü sokaktan çıkarak kaçarken tekme ve yumruklarla saldırılan araçta hasar oluştu.

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

YOL VERME YÜZÜNDEN BİRBİRİNE GİRDİLER

Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde 29 Ocak saat 16.20 sıralarında yaşanan bir diğer trafik kavgasında ise kamyon şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı.

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Otomobilden inen kişiler ile kamyon şoförü arasında yaşanan tekme ve yumruklu kavgaya çevredeki vatandaşlar müdahale etti. D-100 Karayolu Avcılar mevkisinde 30 Ocak Perşembe günü saat 09.00 sıralarında yaşanan trafik kavgasında ise minibüs şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme yüzünden kavga çıktı. Yumruklu kavgayı bir diğer sürücü ise araya girerek büyümeden sonlandırdı. Yaşanan kavgalar ise cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

Yol verme tartışması tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü

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