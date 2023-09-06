Yol verme tartışmasında taksiciyi bacağından vurdular

İstanbul Laleli’de ticari taksi şoförü tartıştığı motosikletli kişiler tarafından silahla bacağından vuruldu.

Yol verme tartışmasında taksiciyi bacağından vurdular

Olay, Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Haşmet Sokakt’a saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, ticari taksi şoförü Süleyman K. ile motosikletli sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

BACAĞINDAN VURDU

Ticari taksi şoförü uzaklaşmak isteyince motosikletli sürücü ve beraberindeki 2 kişi aracın peşine takıldı. Şüpheliler, taksinin bagajına vurarak aracın lastiğine ateş etti. Bunun üzerine ticari taksi şoförü elinde tornavidayla aracından indi. Şüphelilerden biri tabancayı ateşleyerek taksi şoförünü bacağından vurdu. Olayın ardından şüpheliler kaçarak kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı taksi şoförü Süleyman K., ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananları anlatan bir esnaf, “Ben dükkanın önünde oturuyordum. Adamlar taksinin arkasına vurdu. Taksici de elinde tornavidayla çıktı. O da çıkarıp silahla vurdu. Bir de arka lastiğine sıktı” dedi.

SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde 3 kişinin ticari taksiyi kovalayarak bagajına vurduğu görülüyor. Taksinin lastiğine ateş eden şüpheliler daha sonra aracından inen şoförü bacağından vuruyor.

aw024660-02.jpg

aw024660-01.jpg

aw024660-03.jpg

Öne Çıkanlar
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İşte TRT'nin sakladığı görüntüler. Şampiyon kızların bu görüntülerini kestiler
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
İstanbul’da yağışlar devam edecek mi? İstanbul’da hava durumu nasıl olacak?
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Word'de farklı sunumlar oluşturmak isteyenler dikkat. Sayılarla sembol oluşturmak meğer bu kadar kolaymış
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
Kızılcık Şerbeti yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman?
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star’da dönen dolaplar ve taht oyunları
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 80 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Son Haberler
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak Spor
Voleybolcu kızların ne prim istediğini Şerafettin Tilki açıkladı. Milli futbolcuların ne istediklerini öğrendiğinizde mideniz bulanacak
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu Spor
2023 Ballon d'Or adayları belli oldu
Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü Güncel
Pompalı tüfekle bir dayısını öldürdü
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı Güncel
7. kattan düşen genç öldü, o anlar kameraya yansıdı
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti Güncel
Yılmaz Özdil 'teşhis doğru' dedi ve sıraladı. Erdoğan 'Sorun ekonomik değil psikolojik' demişti
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı Güncel
173 kişiyi mağdur eden tur şirketi sahibi tutuklandı
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti Güncel
Turnuvada kalp krizi geçirdi, imdadına doktorlar yetişti