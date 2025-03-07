Yola atlayan alkollü adam otomobilin altında can verdi

Kaynak: İHA

Ankara Etimesgut'ta yola atlayan alkollü şahsa otomobil çarptı, yaya hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre kaza akşam saatlerinde Etimesgut ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi.

Eskişehir istikametinde seyir halinde olan M.S.B. yönetimindeki 06 ETH 085 plakalı otomobil Ali Ekber Kartal’a çarptı. Kartal'ın alkollü olduğu ve yola atladığı iddia edildi.

Çarpmanın etkisi ile Kartal metrelerce sürüklendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartal’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Kartal’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç sürücüsü M.S.B. gözaltına alınırken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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