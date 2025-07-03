Yola çıkacak sürücüler dikkat! İşte kara yollarında yapılan çalışmalar (03 Temmuz 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TAG Otoyolu'nun Bahçe-Nurdağı kavşakları 16-18. kilometrelerinde derz değişimi ve üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım Gaziantep-Adana istikametinden iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

TEM Otoyolu'nun Hendek-Gümüşova kavşakları 0-11. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması sebebiyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak, ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü devam ediyor.

Gümüşova-Düzce yolunun 15-18. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla İstanbul-Düzce istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım Düzce-İstanbul istikametinden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Sakarya-Bilecik yolunun 28-31. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Yozgat-Kırıkkale yolunun 68-69. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü izin veriliyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-11. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bursa istikametinde ulaşım servis yolundan sağlanıyor.

Sinop-Boyabat yolunun 51-53, Malatya-Yeşilyurt yolunun 11-13. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Beşikdüzü-Trabzon yolunun 35. kilometresindeki (Akçaabat şehir çıkışı) trafik levhası montaj çalışması dolayısıyla her iki yönde ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülüyor.