Yola çıkacak sürücüler için önemli uyarılar! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (26.05.2025)

Kaynak: AA
Yola çıkacak sürücüler için önemli uyarılar! İşte dikkat edilmesi gereken yerler (26.05.2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu'nun Malkara-Çanakkale kesimi 18-19. kilometrelerinde bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Çalışmalar nedeniyle Malkara istikametinde bant aktarımı yapılarak trafik akışı diğer istikametten iki yönlü devam ediyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün Ankara-İstanbul istikameti 0-1. kilometrelerindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak ulaşım İstanbul-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun 1-12. kilometrelerinde Marina bağlantı yolu ile Güzelbahçe Kavşağı arasındaki ışıklandırma çalışmaları dolayısıyla 00.00-05.00 saatlerinde Çeşme istikametinde sol ve orta şerit trafiğe kapatılacak ve bu kesimde ulaşım sağ şeritten sürdürülecek.

Sakarya-Bilecik yolunun 29-32. kilometrelerindeki yapım çalışmaları nedeniyle Bilecik yönü trafiğe kapatılarak ulaşım Sakarya istikametinden çift yönlü gerçekleştiriliyor.

Yerköy-Delice yolunun 0-4. kilometrelerindeki yapım çalışması sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 18-42. kilometrelerindeki Orhan Büyükalp, Altan Ayağ, Adnan Sezgin ve Phaselis tünellerinde 09.00-17.00 saatlerinde bakım çalışması yapılacak. Bu kesimde sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi önem taşıyor.

Bursa-İnegöl-Bozüyük yolunun Ankara-Bursa istikameti 13-15. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücüler servis yoluna yönlendiriliyor.

Havza-Vezirköprü yolunun 31-33. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım, eski Havza-Vezirköprü servis yolundan gerçekleştiriliyor.

Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt bölünmüş yolunun 15-18. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle Batman-Siirt istikametinde ulaşıma sağ şeritten çift yönlü izin veriliyor.

Seydişehir-Bozkır yolunun 21-25. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor.

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