Yola çıkacak sürücülere uyarılar! İşte karayollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (03 Ağustos 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları kesimi 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım, Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde ise Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kara yolları için önemli uyarı! Sürücüler dikkat, birçok yerde çalışmalar yapılıyor (1 Ağustos 2025)

Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım, Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde devam eden çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar, servis yolu şeklinde, tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.