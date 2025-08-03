Yola çıkacak sürücülere uyarılar! İşte karayollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (03 Ağustos 2025)

Kaynak: AA
Yola çıkacak sürücülere uyarılar! İşte karayollarında yapılan çalışmalar ve kapalı yollar (03 Ağustos 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu'nun Hendek-Akyazı kavşakları kesimi 0-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle İstanbul istikameti kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

TAG Otoyolu'nun Ceyhan-İskenderun Batı kavşakları kesimi 12-16. kilometrelerinde üstyapı onarım, Muğla-Marmaris ayrımı-Ortaca yolunun 48-49. kilometrelerinde ise Ortaca Devlet Hastanesi kavşağı yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Kara yolları için önemli uyarı! Sürücüler dikkat, birçok yerde çalışmalar yapılıyor (1 Ağustos 2025)Kara yolları için önemli uyarı! Sürücüler dikkat, birçok yerde çalışmalar yapılıyor (1 Ağustos 2025)

Mudurnu-Bolu yolunun 27-36. kilometrelerindeki çalışmalar dolayısıyla ulaşım kontrollü devam ediyor.

Kırşehir-Ankara yolunun 0-5. kilometrelerinde ve Diyarbakır-Mardin yolunun 8-11. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Çavdır-Tefenni yolunun 0-5. kilometrelerinde yapım, Hafik-Zara yolunun 29-30. kilometrelerinde ise üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Amasya-Turhal yolunun 41-48. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşım Tokat istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

Tirebolu-Görele-Eynesil yolunun 28. kilometresindeki Eynesil Tüneli'nde devam eden çeşitli onarım çalışmaları nedeniyle ulaşıma saat 17.00'ye kadar, servis yolu şeklinde, tek şeritten ve kontrollü izin verilecek.

Son Haberler
Ülkede aşırı sıcakların korkunç etkisi: Bir haftada 264 kişi hayatını kaybetti
Ülkede aşırı sıcakların korkunç etkisi: Bir haftada 264 kişi hayatını kaybetti
Pazarcı ile yapay zeka karşı karşıya!
Pazarcı ile yapay zeka karşı karşıya!
Karar Mourinho'nun: Asensio defteri kapandı mı?
Karar Mourinho'nun: Asensio defteri kapandı mı?
Tilki ile kedilerin oyunu dikkat çekti
Tilki ile kedilerin oyunu dikkat çekti
Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar
Kan donduran kaza! Kadına peşe peşe çarptılar