Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre Anadolu Otoyolu'nun Bolu Doğu-Bolu Batı kavşakları 14-16. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışması nedeniyle İstanbul istikameti trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun İskenderun Batı-Serbest Bölge kavşakları 2-6. kilometrelerinde üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Narlıdere Kavşağı mevkisinde yenileme çalışmaları dolayısıyla sağ şerit ve emniyet şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım sol ve orta şeritlerden sürdürülüyor.

Nevşehir-Avanos-Kayseri yolunun 60-65. kilometrelerinde yapım, Konya-Karaman yolunun 10-13. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım söz konusu bölünmüş yolların bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Balıkesir-Akhisar yolunun 9. kilometresindeki Pamukçu Üst Geçidi'nde köprü kiriş montaj çalışması sebebiyle 12.00-18.00 saatlerinde her iki istikamette ulaşıma tek şeritten izin verilecek.

Tekirdağ-Silivri yolunun 4-8. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım tek yönden gidiş-geliş şeklinde sağlanıyor.

Darıca-Malatya yolunun 27-30. kilometrelerinde (Develi mevkisi) üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Diyarbakır-Bismil-Batman yolunun 8-13. kilometrelerinde yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

İyidere-Rize-Pazar yolunun 48-49. kilometrelerinde Pazar-1 ve 2 tünellerinin her iki yönündeki tüplerinde bakım ve onarım çalışması dolayısıyla saat 17.00'ye kadar ulaşım tek şeritten kontrollü sürdürülecek.