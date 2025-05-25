Yola çıkacaklar dikkat! KGM karayollarındaki son durumu açıkladı (25 Mayıs 2025)

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatıldığı için trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara-İstanbul (Kuzey) istikametindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Yeşilova- Burdur yolunun 0-8 kilometrelerindeki yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu 0-1. kilometrelerinde, İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor. Kaş-Demre-Finike yolunun 53-54 kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı kesimi 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.