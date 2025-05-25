Yola çıkacaklar dikkat! KGM karayollarındaki son durumu açıkladı (25 Mayıs 2025)

Kaynak: AA
Yola çıkacaklar dikkat! KGM karayollarındaki son durumu açıkladı (25 Mayıs 2025)

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Bursa Çevre Otoyolu'nun 0-3. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle İzmir istikameti ulaşıma kapatıldığı için trafik akışı İzmir-Ankara istikametinden çift yönlü sağlanıyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara-İstanbul (Kuzey) istikametindeki yol bakım ve onarım çalışması sebebiyle bant aktarımı yapılarak trafik akışı İstanbul-Ankara (Güney) istikametinden gidiş-geliş olarak devam ediyor.

Yeşilova- Burdur yolunun 0-8 kilometrelerindeki yol genişletme çalışması dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Ankara Çevre Otoyolu 0-1. kilometrelerinde, İstanbul-Kırıkkale istikametinde Susuz Köprülü Kavşağı sağ toplayıcı yolundaki yol yapım çalışmaları nedeniyle şerit daraltması yapılıyor.karayollari2-001.jpgKaş-Demre-Finike yolunun 53-54 kilometrelerindeki menfez yapım çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolunun Bahçe Kavşağı-Nurdağı kavşağı kesimi 6-9. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları dolayısıyla ulaşım Gaziantep istikametinden iki yönlü sağlanıyor.

İyidere-Rize yolunun 26-28. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle Rize-İyidere yönünde ulaşım tek şeritten kontrollü devam ediyor.

Samsun-Ankara yolunun 36-37. kilometrelerindeki üstyapı onarım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü gerçekleşiyor.

Kars-Ardahan yolunun 50. kilometresindeki üstyapı çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Kaman-Kırşehir yolunun 0-1. kilometrelerindeki yol yapım çalışması nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

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