Yola çıkacaklar dikkat! Sabit radar noktaları belli oldu

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için yola çıkmaya başladı.
İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlıyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte üzücü durumların yaşanmaması için sıkı denetimlerin yapılacağını ve radar sistemlerin aktif olarak kullanılacağını açıkladı.
Hız cezalarının yüksek olmasından dolayı kurallara uyulması konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, sabit radarlar dışında diğer radarların nerelerde konuşlandığını açıklamadı.
Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.
Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.
SABİT RADARLARIN YERLERİ BELLİ
Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.
Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.
Güvenliğiniz için radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak seyahat etmenizi öneririz.
İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER
Gölbaşı - Adıyaman
Afyonkarahisar Yolu - Seydiler
Çay - Afyon
Afyonkarahisar - Denizli Yolu
Sultandağı - Afyonkarahisar
Tınaztepe - Afyonkarahisar
Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu
Ankara - Kırıkkale
Aşkale - Erzurum
Atkaracalar - Çankırı
Biga
Bilecik
Bilecik Başköy Kavşağı
Bolu
Bolu 2
Bozüyük
Bucak - Burdur Yolu
Çerkeş
Dazkırı - Afyonkarahisar
Denizli
Akçakiraz - Elazığ
Erbaa
Erzurum
Ezine
Gaziantep
Gerede
Hafik - Sivas
Ilgaz - Kastamonu
İstanbul
Kazım Karabekir - Karaman
Kayseri
Keçiborlu
Kepez
Kızılören - Afyonkarahisar
Konya
Körfez
Kurşunlu
Kütahya
Lapseki
Evreşe - Keşan
Mardin
Merzifon
Niğde
Osmancık
Osmaniye
Pasinler - Erzurum
Selçuk - İzmir
Sorgun - Yozgat
Taşova - Amasya
Tekirdağ - Çorlu Yolu
Tirebolu
Tortum
Tosya
Banaz - Uşak
Yıldızeli - Sivas
Sarıkaya - Yozgat