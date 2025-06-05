Yola çıkacaklar dikkat! Sabit radar noktaları belli oldu

Vatandaşlar Kurban Bayramı tatilini değerlendirmek için yola çıkmaya başladı.

İşlerinden çıkan çalışanlar ve okullarından çıkan öğrenciler bayram ziyaretleri ya da tatil kapsamında seyahat etmeye başlıyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, trafikte üzücü durumların yaşanmaması için sıkı denetimlerin yapılacağını ve radar sistemlerin aktif olarak kullanılacağını açıkladı.

Hız cezalarının yüksek olmasından dolayı kurallara uyulması konusunda uyaran Bakan Yerlikaya, sabit radarlar dışında diğer radarların nerelerde konuşlandığını açıklamadı.

Sabit radar çevreyolu ve otoyollarda yolun üstüne kurulan platformdaki kameralar aracılığıyla hız tespiti yapabiliyor.

Bunun dışında yolların ortasında ya da sağında solundaki boşluklarda bulunan TEDES direkleri vasıtasıyla da hız kontrolleri yapılıyor ve sınırlar aşılırsa otomatik olarak plakaya ceza kesiliyor.

SABİT RADARLARIN YERLERİ BELLİ

Sabit radar ve elektronik denetleme sistemlerinin yerleri Emniyet Genel Müdürlüğü sitesinde görülüyor. Bunun dışında gezici radar, yol kenarında duran radar araçlarına ilişkin olarak konum bilgisi verilmedi.

Gezici radar hız sınırlarına uyan, üzerinde fazlaca anten olan araçlardan oluşuyor. Yol kenarında ekip otosu halinde bekleyen radarlar için de radara yaklaşmadan önce "Radar Hız Kontrolü" tabelası yolun kenarına konuluyor.

Güvenliğiniz için radarları kollamak yerine hız limitlerine uyarak seyahat etmenizi öneririz.

İŞTE SABİT RADARLARIN BULUNDUĞU YERLER

Gölbaşı - Adıyaman

Afyonkarahisar Yolu - Seydiler

Çay - Afyon

Afyonkarahisar - Denizli Yolu

Sultandağı - Afyonkarahisar

Tınaztepe - Afyonkarahisar

Düzağaç - Afyonkarahisar - Uşak Yolu

Ankara - Kırıkkale

Aşkale - Erzurum

Atkaracalar - Çankırı

Biga

Bilecik

Bilecik Başköy Kavşağı

Bolu

Bolu 2

Bozüyük

Bucak - Burdur Yolu

Çerkeş

Dazkırı - Afyonkarahisar

Denizli

Akçakiraz - Elazığ

Erbaa

Erzurum

Ezine

Gaziantep

Gerede

Hafik - Sivas

Ilgaz - Kastamonu

İstanbul

Kazım Karabekir - Karaman

Kayseri

Keçiborlu

Kepez

Kızılören - Afyonkarahisar

Konya

Körfez

Kurşunlu

Kütahya

Lapseki

Evreşe - Keşan

Mardin

Merzifon

Niğde

Osmancık

Osmaniye

Pasinler - Erzurum

Selçuk - İzmir

Sorgun - Yozgat

Taşova - Amasya

Tekirdağ - Çorlu Yolu

Tirebolu

Tortum

Tosya

Banaz - Uşak

Yıldızeli - Sivas

Sarıkaya - Yozgat