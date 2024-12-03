Afyonkarahisar'da yola düşen metal rulolar faciayı yaşattı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Afyonkarahisar'da yola düşen metal rulolar faciayı yaşattı

Afyonkarahisar'da bir TIR'ın dorsesinden her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar yola döküldü. Rulolar araçlara çarptı, her biri hurdaya döndü. Faciaya neden olan rulolar otomobil sürücüsü ağır yaraladı.

Kaza, Afyonkarahisar Bolvadin ilçesi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.K.'nin kullandığı 31 AIT 025 plakalı TIR'ın dorsesinde taşıdığı ve her birinin ağırlığı yaklaşık 7.5 ton olan metal rulolar bilinmeyen bir nedenden ötürü araçtan yola düştü.

Bu sırada 03 SC 576 plakalı otomobili ile yoldan geçen S.K., ruloları fark etmeyerek çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü ise yaralandı.

Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırıldı.

Sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yola düşen metal rulolar facia anlar yaşattı

Yola düşen metal rulolar facia anlar yaşattı

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