Yolcu alan minibüse, sonrada kamyonete çarptı

Bursa'da seyir halindeki otomobil önce yolcu almak için sağ şeride yanaşan minibüse ardından kamyonete çaptı. Savrulan kamyonet yol kenarına uçarken, minibüsteki yolcular ise hafif şekilde yaralandı. Kaza anı ise kameraya anbean yansıdı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldırım istikametine doğru ilerleyen bir otomobil sürücüsü, yolcu almak için sağ şeride yanaşan minibüse çarptıktan sonra kontrolden çıkıp kamyonete çarptı. Araca saniyeler önce binen vatandaşın ölümden döndüğü anlar kameraya yansırken, savrulan kamyonet ise yayaların yürüdüğü kaldırıma savruldu. 3 aracın karıştığı kaza anı kameraya yansırken, şans eseri ciddi bir yaralanma meydana gelmedi. Polis kazayla ilgili tahkikat başlattı.