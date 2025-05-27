Yolcu almaya çalışan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: AA / İHA
Yolcu almaya çalışan minibüs şarampole devrildi: Yaralılar var

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrildi. Olayda yaralanan 5 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Trabzon'da park halindeki minibüsün, yolcu aldığı sırada kayarak şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 61 D 0450 plakalı minibüs sürücüsü Fatih K, Üniversite Mahallesi'nde aracı park ederek yolcu beklemeye başladı.

Sürücüsünün dışarıda bulunduğu sırada aniden hareket eden minibüs, yolun alt kısmındaki şarampole devrildi.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüste bulunan 3 yolcu ile araca binmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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