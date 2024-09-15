Yolcu dolu minibüste husumetlisini vurdu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan minibüs saldırısı olayında, Recep İnan tarafından bıçaklanan Hüseyin Çekçen ağır yaralandı. Olayda Recep İnan’ın babası Ali İnan da yer aldı. Baba ve oğul, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanıyor.

Olay, 22 Aralık 2023’te Mustafakemalpaşa ilçesi terminalinde meydana geldi. Recep İnan, husumetli olduğu Hüseyin Çekçen’i minibüste buldu ve aracın içindeki yolcular arasında ateş ederek yaraladı. Çekçen, tabancanın kabzasıyla darp edildi ve minibüsün kapısından düşerek ağır yaralandı. Yaşananlar minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Recep İnan, olaya ilişkin ifadesinde, "Hüseyin Çekçen ile 3 yıl önce kavga ettik. Çekçen o zaman ağabeyimi yaralamıştı. Olay günü babamla terminale gidip, kendisini minibüste gördüm. Korkutmak için ateş ettim, vurduğumu bilmiyordum" dedi. Ayrıca, silahın kabzasıyla darbetme iddialarını reddetti.

Hüseyin Çekçen ise, "Recep İnan minibüste karnıma ateş etti ve tabancanın kabzasıyla darbetti. Korkudan arka koltukların arasına saklandım. Minibüsün kapısı açıldı ve düştüm" şeklinde ifade verdi.

Recep İnan ve babası Ali İnan, gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Hakkında 15 yıl hapis cezası istenen baba-oğulun yargılanması devam ediyor. İlk duruşmada savcı, suçun sabit olduğunu belirterek sanıkların ağır ceza almasını talep etti. Recep İnan’ın avukatı ise müvekkilinin eylemini öldürme kastı ile yapmadığını ve iddianamenin hatalı hazırlandığını öne sürdü. Savunma avukatı, olayın tahrik altında gerçekleştiğini ve müvekkilinin "kasten yaralama" suçundan yargılanması gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, davayı karar vermek üzere erteledi ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.