Yolcu gibi bindi, parayı alıp kaçtı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Adana’nın Seyhan ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan bir minibüste yaşanan olay, görenleri şaşkına çevirdi. Kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüse yolcu gibi binen bir kişi, sürücünün dalgınlığından faydalanarak konsolda bulunan bir miktar parayı alıp kaçtı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilevler Mahallesi'ndeki kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen minibüsteki bir yolcu, şoförün dalgınlığından faydalanıp, konsoldaki bir miktar parayı alıp, kaçmak istedi.

Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan sürücü olayı fark edince şüpheliyi tutmak istedi, ancak başarılı olamadı. Sürücünün elinden kurtulan şüpheli, araçtan inerek kayıplara karıştı.

O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü, olayın ardından polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

