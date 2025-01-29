Yolcu kalp krizi geçirdi! Kahraman şoför zamanla yarıştı

Manisa'da sabah saatlerinde otobüse binen 70 yaşındaki kadın kalp krizi geçirip bir anda yere yığıldı. O anların saniye saniye araç kamerasına yansıdığı olayda vatandaşların müdahale etmeye çalıştığı kadını, halk otobüsü şoförü Manisa Şehir Hastanesine yetiştirmek için adeta zamanla yarıştı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün sabah 08.17'de Yunusemre ilçesindeki Merkez Efendi Devlet Hastanesine gitmek için 1 numaralı halk otobüsüne binen 70 yaşındaki Belkıs Toksöz, otobüs kartını basamadan bir anda yere yığıldı. Kadının fenalaştığını gören yolcular kadına yardım etmeye çalışırken, 45 D 0023 plakalı özel halk otobüsü şoförü Cihan Koçak hiç tereddüt etmeden otobüsü Manisa Şehir Hastanesine sürdü. Yaklaşık 5 dakika içinde hastanenin acil servisine ulaşan şoför sayesinde kadın ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alındı. Kalp krizi geçirdiği tespit edilen kadının tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"VATANDAŞIN SAĞLIĞI DAHA ÖNEMLİ"

Yaşanan olayla ilgili konuşan şoför Cihan Koçak, "28 Ocak sabah 8.20 sıralarında Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Mahallesi Beşyol durağı dediğimiz durakta oldu. Vatandaş araca bindiği zaman rahatsız olduğunu ve Merkez Efendi Devlet Hastanesine gideceğini söyledi. Araca bindikten sonra fenalaşıp yere yığıldı. Ben de o sırada bağlı olduğu 155 Nolu Kooperatif yöneticilerimizi aradım ve bana vatandaşın sağlığının daha önemli olduğunu ve en yakın hastane yönüne dönmemi istediler. Ben de o şekilde Şehir Hastanesi Acil Servisine kadar aracı durdurmadan, trafiği ihmal etmeyecek şekilde hastayı acile yetiştirdim ve doktorlara teslim ettim. Vatandaşın sağlığı daha önemli. Araçta yolcular da vardı. Bilgi verdim, emniyeti de arayıp bilgilendirdim. Yaptığımız iş değerli bir iş" dedi.

"HAYAT KURTARABİLDİYSEK NE MUTLU BİZE"

Manisa 155 Nolu Özel Denetimli Halk Otobüsleri Kooperatifi Başkan Vekili Fuat Eryoldaş ise şunları söyledi: "Şoförümüzü yapmış olduğu bu güzel davranıştan dolayı tebrik ediyorum. Her zamanki gibi bu ilk değil son da olmayacak. Ailesinden yakınları aradı bize ve şoförümüzün duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Doktorların müdahalesi ile bir hayat kurtarabildiysek ne mutlu bize. Bizim şoförlerimizden kim olsa aynısını yine yapardı. Dediğim gibi bu ne ilk ne de son olacak."