Yolcu minibüsü alev alev yandı

Kaynak: DHA
Yolcu minibüsü alev alev yandı

Diyarbakır’da yolcu minibüsü seyir halindeyken alev alev yandı. Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken minibüs kullanılamaz hale geldi.

Diyarbakır’da şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs, seyir halindeyken alev aldı. Minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, öğle saatlerinde, Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün adı öğrenilemeyen 21 M 0063 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, seyir halindeyken henüz bilinmeyen nedenle motor kısmından alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, yolcuları tahliye edip, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler tüm minibüsü sardı.

Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olay, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Olay nedeniyle bir süre kapalı olan yol, minibüsün yoldan kaldırılmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

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