Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

Diyarbakır’da yolcu minibüsü şarampole devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı

İHA’nın haberine göre, kaza saat 12.00 sıralarında Diyarbakır-Mardin Karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır’dan Bismil ilçesine giden 21 ADB 500 plakalı yolcu minibüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazadan şoför yara almadan kurtulurken, 7 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi olay yerine gelen 4 ambulansla Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ve Dicle Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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