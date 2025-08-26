Yolcu minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu minibüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Adıyaman'da korkunç bir kaza meydana geldi. Yolcu minibüsünün elektrik direğine çarptığı kazada 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Karapınar Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında Yaşar D. idaresindeki 02 M 0058 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

1-010.jpg

2-021.jpg

3-008.jpg

Kazada minibüste bulunan 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Haberler
Adana’da otomobil alev alev yandı
Adana’da otomobil alev alev yandı
Olawoyin’den Galatasaray mesajı: 'İyi hazırlandık'
Olawoyin’den Galatasaray mesajı: 'İyi hazırlandık'
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı
Edirne’de yoldan çıkan otomobil refüje çıktı: 5 yaralı
Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı
Öcalan serbest mi bırakılıyor? Numan Kurtulmuş yanıtladı
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi
7 Süper Lig kulübü PFDK’ya sevk edildi