Yolcu otobüste fenalaştı hastaneye yetiştirildi

Kayseri'de özel halk otobüsü şoförü Ahmet Kabak (27), yolcusunun fenalaşması üzerine hızla harekete geçti. Kabak, yaşadığı panik anlarını şu sözlerle anlattı:

"Yolcular, 'Biri fenalaştı' diye uyardı. Ne yapacağımı bilemedim ve hemen hastaneye doğru sürdüm. Sonunda hastaneye ulaştık."

Sabah saatlerinde, Talas-Erkilet seferini gerçekleştiren Ahmet Kabak'ın otobüsünde bir kadın yolcu aniden rahatsızlandı. Yolcuların uyarıları üzerine Kabak, durumu ciddiye alarak Kayseri Devlet Hastanesi'ne yöneldi. Hastaneye vardıklarında, yolcu tedavi edilmek üzere hastaneye alındı.

"AĞZI KÖPÜRDÜ VE KAN GELDİ"

Kabak, o anları anlatırken, "Babamdan devraldığım bu mesleği 5 yıldır sürdürüyorum. Sabah saat 07.30 seferine çıktığımda otobüs doluydu. Bir anda 25 yaşlarındaki bir yolcumun durumu kötüleşti; ağzı köpürdü ve kan geldi. Öncelikle 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aramayı düşündüm, ama hastaneye daha yakın olduğumuz için hastaneye gitmeye karar verdim. Yolcular da durumu anladı ve bana yardımcı oldular. Hızla hastaneye ulaştık" dedi.

"AMBULANS BEKLEMEK YERİNE HASTANEYE GİTMEK DAHA MANTIKLIYDI"

İlk müdahalenin otobüsteki bir doktor tarafından yapıldığını belirten Kabak, "Hastaneye ulaşınca sedye ile yardımcı oldular. Ancak seferime devam etmem gerektiği için bu benim için zordu. Talas-Erkilet hattı sürekli hareket halinde olduğundan, durmak zorundaydım. Bu tür durumlar, bizim üzerimize düşen bir görev. Ambulans beklemek yerine hastaneye gitmek daha mantıklıydı; çünkü zaman kaybetmek durumu daha da kötüleştirebilirdi. Ben de üzerime düşeni yaptım" ifadelerini kullandı.