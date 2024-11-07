Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Muğla'da, seyir halindeki yolcu otobüsü motor kısmından alev aldı. Otobüs yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'den Muğla'nın Menteşe ilçesine giden yolcu otobüsünün motor kısmında, saat 15.00 sıralarında, dumanlar yükseldi.

ALEVLER KISA SÜREDE TÜM OTOBÜSÜ SARDI

Muğla-Antalya kara yolunun Sakar Geçidi'nde yangını fark eden şoför, otobüsü durdurup, yolcuları indirdi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sardı.

ALEVLER SÖNDÜRÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda alevler söndürüldü.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

Yolcu otobüsü alev alev yandı!

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