Konya'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA
Konya'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Konya'da yolcu otobüsü alevlere teslim oldu. İçindeki yolcular başka bir araca nakledildi.

Olay, gece saatlerinde Konya Seydişehir Antalya Karayolu Bozkır yol ayrımı civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Seydişehir istikametine seyir halinde olan bir yolcu otobüsünde yangın çıktı.

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Yangını fark eden sürücü otobüsü durdurarak yolcuları indirirken, otobüsten alevler yükseldi. İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, otobüs kullanılamaz hale geldi. Yolcuların başka bir otobüsle nakledildiği öğrenildi.

Yolcu otobüsü alevlere teslim oldu

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

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