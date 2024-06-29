Yolcu otobüsü dehşet yarattı Mersin'de feci kaza

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü dehşet yarattı Mersin'de feci kaza

Mersin'de Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüsün sürücüsü karşı şeride geçti. Otobüs istikametinden gelen ve işçi taşıyan otobüs ile bir otomobile çarptı. Kazada uzman çavuş ile Rusya vatandaşı öldü 35 kişi yaralandı.

Otobüs terörü Mersin-Antalya D-400 karayolunda Silifke İlçesi Işıklı Mahallesi sınırlarında yaşandı. Akkuyu NGS'nin işçilerini 06 EEP 718 plakalı otobüsüyle taşıyan 65 yaşındaki İ.K. Mersin istikametine gidirken direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Karşı şeride geçen otobüs, yine Akkuyu NGS'de görevli olan Uzman Çavuş Y.D'nin kullandığı 27 R 2950 plakalı otomobil ile 31 AIM 470 plakalı otobüsüyle işçi servisi çeken H.Y.'nin kullandığı otobüse çarptı.

Kazada otomobilde bulunan Uzman Çavuş Barış Gülçiçek ile otobüste yer alan Ismaılova Ncmannoba'da hayatını kaybetti, 35 kişi ise yaralandı.

Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla ilçe devlet hastanesi ile Silifke'de bulunan özel hastanelere kaldırıldı.

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