Yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde Tokat yönüne giden yolcu otobüsü ile karşıdan gelen TIR, kafa kafaya çarpıştı. Korku ve paniğin yaşandığı kazada, 3'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Tokat karayolu Yıldızeli ilçesi Çamlıbel geçidinde meydana geldi. Tokat yönüne seyreden Tokat Yıldızı firmasına ait 60 TY 450 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen tır ile kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yolcu otobüsü araziye sürüklendi. Kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 18 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, arama kurtarma ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi ve Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

