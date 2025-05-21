Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Kırıkkale’de yolcu otobüsü EDS direğine çarptı, 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yol çift yönlü kapandı.

Kaza, Delice ilçesi Kırıkkale-Çorum D200 karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, P.S. idaresindeki 61 LL 909 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle elektronik denetleme sistemi (EDS) direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçti. Ali Osman Ulusoy firmasına ait otobüste bulunan 15 yolcudan R.B. ve M.Ö. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Kırıkkale-Ankara ve Kırıkkale-Çorum karayolları çift yönlü trafiğe kapandı. Ekiplerin çalışması sonucu trafik akışı yeniden sağlandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Yolcu otobüsü kontrolden çıktı! EDS direğine çarptı

Son Haberler
Öğretmenlere masal eğitimi
Öğretmenlere masal eğitimi
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Babacan'dan 'sanal kumar' iddiası! "Erdoğan bizzat izin veriyor"
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Tapusu olmayan evlere tapu verilecek
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Ege Kökenli acı haberle yıkıldı! Sosyal medyadan duyurdu
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor
Sanayi siteleri hurdalardan temizleniyor