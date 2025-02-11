Yolcu otobüsü köprüden uçtu! En az 51 kişi öldü

Düzenleme: Kaynak: AA

Guatemala'da yolcu otobüsünün köprüden düşmesi sonucu en az 51 kişi hayatını kaybetti. Otobüste 75 kişi bulunduğu ve ölen sayısının artabileceği belirtildi.

Bölge belediyesinin itfaiye teşkilatı üyesi Jose Santizo, gazetecilere yaptığı açıklamada, San Agustin Acasaguastlan kasabasından yola çıkan otobüsün Guatemala kentindeki Belize Köprüsü'nden düşerek vadiye yuvarlandığını belirtti.

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Santizo, yoğun çalışmaların ardından otobüsten 51 kişinin cesedini çıkarttıklarını duyurdu.

Basında yer alan bilgilere göre, otobüsün içinde 75 kişinin bulunduğu tahmin ediliyor.

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İtfaiyeciler tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, otobüsün hurda yığınına döndüğü görüldü.

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ÜLKEDE 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ


Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo, kaza nedeniyle ülkede 3 günlük yas ilan etti.

Arevalo, "Belize Köprüsü'nde yaşanan trajedi, derin üzüntü duyduğum ulusal bir kederdir." ifadelerini kullandı.

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