Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 11 yaralı

Düzenleme: Kaynak: AA
Yolcu otobüsü refüje çarpıp devrildi: 11 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsünün refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada, 11 kişi yaralandı.

Uşak'ta korkunç kaza. Yaralılar var

Hatay'dan İzmir'e sefer yapan, 32 yaşındaki O.Ö.'nün kullandığı yolcu otobüsü, Afyonkarahisar-Uşak karayolunda Göğem Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak refüje çarptı ve devrildi.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 11 yolcu, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otobüs şoförü, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Kazanın ardından diğer yolcular, seferlerine devam edebilmeleri için Uşak Otogarı'na yönlendirildi.

Kaza nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak karayolunda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.

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