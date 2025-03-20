Yolcu otobüsü şarampole devrildi: 1 ölü, 25 yaralı

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün şarampole devrildiği kazada hayatını kaybeden kişinin Süleyman Kırcı olduğu öğrenildi.

OTOBÜSÜN ALTINDA KALIP ÖLDÜ, EŞİ VE OĞLU YARALI

Kırcı'nın, eşi Yeter Tunay Kırcı ve oğlu M.E.K. (3) ile Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden otobüse bindiği belirtildi. Ankara'ya doğru hareket eden otobüsün 25 kilometre sonra Kılıçarslan beldesi girişinde devrildiği, Süleyman Kırcı'nın otobüsün altında kalarak hayatını kaybettiği, eşi ve oğlunun ise yaralandığı belirlendi.

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Yeter Tunay Kırcı'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kırcı ailesinin Ankara'da akraba ziyaretine gittikleri öğrenildi.

Gözaltına alınan otobüs şoförü M.A.K.'nin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ifade edildi.