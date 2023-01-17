﻿Yolcu otobüsü TIR'a arkadan çarptı: 3 ölü

Tarsus-Pozantı Otoyolu'nda Uğur Kaplan yönetimindeki otobüsün, Ramazan Sayıl yönetimindeki TIR'a arkadan çarpmasının ardından otobüs alevler içinde kaldı. Alevler kısa sürede otobüsün her tarafını sardı.

İhbar üzerine olay yerine intikal eden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 3 kişi öldü.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve emniyet ekibi de sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza bölgesinde soğutma çalışması da yürüttü. (İHA)