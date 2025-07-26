Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: İHA
Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'de otoyolda otobüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 9 kişi yaralandı.

Kaza, Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orhan Tanış idaresindeki 07 AC 002 plakalı Star Batman firmasına ait otobüs, 31 ALL 471 plakalı büz boru yüklü tıra arkadan çarptı. Otobüs hasar alırken, tır devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.

Muğla Marmaris'ten hareket eden otobüsün Batman'a giderken kazanın meydana geldiği 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere araçta toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Son Haberler
Terörsüz Türkiye Projesi'nin herkesten gizlenen fikir babasını açıkladı! Parti lideri sessizliğini bozdu...
Terörsüz Türkiye Projesi'nin herkesten gizlenen fikir babasını açıkladı! Parti lideri sessizliğini bozdu...
Erzincan’da gece saatlerinde park halindeyken alev aldı! Yangın paniğe neden oldu
Erzincan’da gece saatlerinde park halindeyken alev aldı! Yangın paniğe neden oldu
Tekstil devi iflasın pençesinde. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. 18 ülkede 4 bin mağazası var
Tekstil devi iflasın pençesinde. Türkiye'de de ürünleri satılıyor. 18 ülkede 4 bin mağazası var
Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi talip!
Ferdi Kadıoğlu'na dünya devi talip!
Organize suç örgütüne operasyon: Milyonlarca dolarlık mal varlığına el kondu
Organize suç örgütüne operasyon: Milyonlarca dolarlık mal varlığına el kondu