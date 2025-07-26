Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Kaza, Tarsus ilçesi sınırlarında otoyolda damlama mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Orhan Tanış idaresindeki 07 AC 002 plakalı Star Batman firmasına ait otobüs, 31 ALL 471 plakalı büz boru yüklü tıra arkadan çarptı. Otobüs hasar alırken, tır devrildi. Kazada ilk bilgilere göre 9 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslara hastanelere sevk edildi.

Muğla Marmaris'ten hareket eden otobüsün Batman'a giderken kazanın meydana geldiği 32'si yolcu, 4'ü ise personel olmak üzere araçta toplam 36 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.