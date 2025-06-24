Yolcu otobüsü TIR’a çarptı: Çok sayıda yaralı var

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde, bir yolcu otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek TIR’a çarptı. Meydana gelen feci kazada 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi çıkışında meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen, 34 FHG 098 plakalı, 36 yolcunun bulunduğu otobüs, Ekinova köyü yakınlarında pelet yem yüklü 03 ABG 940 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

Kazada 9 kişi yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale sonrası Sandıklı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kara yoluna dökülen yem nedeniyle 2 araç da kazaya karıştı. Kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

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