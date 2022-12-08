Yolcu otobüsü tırla çarpıştı: 4 yaralı

35 yaşındaki Mustafa Harmancık yönetimindeki şehirler arası yolcu otobüsü, Aydın-İzmir otoyolu Dağyeni mevkiinde Ali Baran'ın kullandığı tırla çarpıştı.

Her iki aracın yoldan çıktığı kazada Harmancık ve Baran'ın yanı sıra otobüsteki 2 yolcu yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle bölgeye polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Selçuk ve Aydın'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan otobüsün diğer yolcuları ise çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri Muğla'nın Marmaris ilçesine hareket etti.