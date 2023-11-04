Yolcu otobüsünde can pazarı. Canlarını zor kurtardılar

Aydın’da yolcu otobüsü alev aldı. Otobüs hurda yığınına dönerken, yolcular kendilerini dışarı attı.

KAYNAK: İHA
Yolcu otobüsünde can pazarı. Canlarını zor kurtardılar

Olay, Aydın-İzmir Otoyolu Söke Kavşağı'nda saat 21.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Muğla-İzmir seferini yapan bir otobüs firmasına ait yolcu otobüsünde seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden ve büyük şok yaşayan yolcular can havliyle otobüsten indi.

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112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm otobüsü sararken, olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yolcular itfaiye ekiplerinin çalışmalarını korku dolu gözlerle izlerken, tamamen yana otobüs kullanılamaz hale geldi. Yangında ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

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