Yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde faciadan dönüldü

Niğde-Adana Otoyolu üzerinde yolcu otobüsünde çıkan yangında otobüs küle dönerken, yangının erken fark edilmesi faciayı önledi.

İstanbul'dan Adıyaman'a seyir halinde olan yolcu otobüsünün motor kısmı Niğde - Adana Otoyolu Pozantı yakınları 5-6. tünel arasında yanmaya başladı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Jandarma yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etti. Yolcuların alevlerin büyümeden otobüsü tahliye ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yolcuların ise başka bir otobüsle yeniden Adana'ya götürüldüğü öğrenildi.

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