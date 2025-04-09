Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünde korkutan yangın

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Hatay'da seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Antakya-İskenderun yolu Kıcı mevkiinde, Hatay - Sivas seferini yapan ve içerisinde 5 yolcu bulunan Öz Sivas firmasına ait yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın ön kısmındaki yangını fark eden araç şoförü yolcuları araçtan indirerek güvenlik önlemi aldı. Çevredeki bir vatandaşın hızlı müdahalesiyle alevler yangın tüpüyle söndürüldü. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri de araçta soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangında araçta hasar oluştu.

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