Yolcu otobüsünden 13 kaçak çıktı

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakların yakalanması ve kaçakçılık suçunun önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu çerçevede yapılan analiz neticesinde, otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, şehirler arası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri kontrol ederken, bir yolcu otobüsünü durdurdu. Otobüste yapılan kontrolde Suriye uyruklu 13 kişinin, resmi makamlar tarafından verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkeye illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

Kaçakçılık suçundan gözaltına alınan araç sürücüsü Mehmet T., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen kaçakların işlemleri sonrası sınır dışı edildiği öğrenildi.