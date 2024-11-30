Yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobil devrildi

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsünün arkadan çarptığı otomobil devrildi

Konya'nın Derebucak ilçesinde, yolcu otobüsünün otomobile arkadan çarptığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya kara yolu üzerinde Derebucak ilçe girişinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Beyşehir yönüne seyir halindeki 42 FLK 02 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde ilerleyen 07 BVS 346 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil, yoldan çıkarak şarampole devrildi ve yan yattı. Kazada otomobildeki sürücü ve yolcular yaralandı.

Olay yerine hızla polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak polis ve jandarma ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.

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