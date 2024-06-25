Yolcu otobüsünün şoförü hem telefonla oynadı hem sigara içti. Sonra otobüsler devriliyor yolcular ölüyor

Türkiye’nin önde gelen otobüs firmalarından Kamil Koç’ta skandal yaşandı. Otobüs şoförünün yolculuk esnasında telefonla uğraştığı görüldü.

Hem telefonla oynayan hem de sigara içen otobüs şoförü yolcuların hayatını tehlikeye attı. Köyceğiz’den İzmir’e doğru seyreden araçtaki yolculardan biri video çekere k isyan etti.

Ayrıca şoförün yanındakilerle konuştuğu ve gözünü yoldan ayırdığı da video da görülüyor.

Videoyu çeken yolcu sosyal medya hesabından paylaşarak şu tepkiyi gösterdi:

Bu gün 25 Haziran 2024, Salı, saat 10:55. Şu anda 16 VF 808 plakalı Kamil Koç @kamilkoccom otobüsündeyim. Köyceğiz’den İzmir’e doğru seyahat ediyorum. Otobüs şoförü sürekli yolculuk sırasında bir eliyle mobil telefonunu tutarak telefonla konuşup, otobüs içerisinde sigara içmektedir.



Kamil Koç güvenli, kaliteli ve iyidir diye düşünüp, buradan biletimi aldım ancak, hata etmişim. 1940’lı yıllardaki gibi ilkel bir şekilde hala otobüste sigara içen ve yolcu güvenliğini tehlikeye atan şoförler çalıştıran bir şirkete dönüştüğünü bilmiyordum. Bu rezaletle ilgili toplumsal bir farkındalık yaratıp, Kamil Koç şirketi ve bunu yapan şoförle ilgili ceza uygulanması için bu videoyu yayınlıyorum.

KAZALARIN NEDEN ARTTIĞI BELLİ OLDU

Sosyal medyada şoförün görüntülerine art arda tepkiler geldi. Şoförün dikkatsizliği ve umursamazlığı “Polis yok mu bu memlekette” dedirtti.

Öte yandan kazalar artarken şoförlerin bu denli dikkatsiz olması kazaların neden olduğunu da gösteriyor. Daha Şubat ayında Kamil Koç firmasına ait yolcu otobüsü Çorum’da kamyona çarpmıştı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralanmıştı.