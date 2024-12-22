Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Kaynak: İHA
Yolcu otobüsüyle tır çarpıştı: 18 yaralı

Afyonkarahisar'da tır ile yolcu otobüsünün çarpıştığı kazada 18 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar’ın Dinar-Çay karayolu Akça köyü yakınlarında, tır ile yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 18 kişi yaralandı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle gerçekleşen çarpışmada, yolcu otobüsüyle tır kafa kafaya çarpıştı.

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YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, yaralıları ambulanslarla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi. Jandarma ekipleri, olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor. Ayrıca, karayolundaki trafiğin normale dönmesi için ekipler yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor.

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