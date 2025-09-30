Yolcu pasaportunu yedi uçak acil iniş yaptı! Akılalmaz olay

İtalya'nın Milano kentinden İngiltere'nin Londra Stansted Havalimanı'na gitmek üzere havalanan bir uçak, iki yolcunun davranışları gerekçesiyle acil iniş yapmak zorunda kaldı. Olay dünya genelinde yankı uyandırdı.


Londra'ya doğru havalanan uçağın kalkışından yaklaşık olarak 15-20 dakika sonra ismi açıklanmayan yolcuların ifadelerine göre, uçakta bulunan n iki erkek yolcu aniden 'garip' denebilecek davranışlar sergilemedi. Ön sıralarda yer alan koltuklarda oturan bir yolcu, pasaportunun sayfalarını koparıp yemeye başladı.

PASAPORTUNU PARÇA PARÇA YEDİ

Akıllara durgunluk veren olaylar zinciri bununla da sınırlı kalmadı. Bu dakikalarda iddialara göre başka bir yolcu ise pasaportunu uçak tuvaletinde klozete atmaya çalıştı.


"HAYATIMIN EN KORKUNÇ 15 DAKİKASI"
Uçaktaki bir yolcunun yaşanan olayları İngiliz basınından Daily Mail'e anlatması üzerine olay dünyada geniş yankı uyandırdı.

Yolcu verdiği röportajda , "Bir anda uçaktaki hava değişti, kimse ne olduğunu anlamıyordu. Bahsi geçen iki kişi çok garip davranıyordu. Paris'e iniş yapılana kadar hayatımın en korkunç 15 dakikasını yaşadım" ifadelerini kullandı.

Acil inişini Paris’e gerçekleştiren uçal havaalanına iner inmez Fransız güvenlik güçleri uçağa girerek iki yolcuyu da gözaltına aldı. Olayın ardından uçak yaklaşık iki saatlik gecikmenin ardından Londra'ya yolculuğuna devam etti.

