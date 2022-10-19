Yolcu rahatsızlandı Lufthansa uçağı İstanbul Havalimanı’na mecburi iniş yaptı

Frankfurt-Bengaluru seferini yapan LH-754 sefer sayılı D-ABVX kuyruk tescilli Boeing 747 tipi yolcu uçağı Türkiye hava sahası üzerindeyken bir yolcu nefes darlığı yaşadı. Uçakta yolcuya ilk müdahale kabin görevlileri tarafından yapılırken, uçağın kaptan pilotu İstanbul Havalimanı Hava Trafik Kontrol Merkezi ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. 338 yolcusu bulunan Lufthansa uçağı dün saat 17.55'de sorunsuz bir şekilde inişini gerçekleştirirken, rahatsızlanan yolcu ambulansla hastaneye kaldırıldı. Acil iniş yapan uçağın kabin ekibinin uçuş görev süresini aşmaması için sefer iptal edildi. Vizesi olan yolcular ve uçuş ekibi otellere yerleştirilirken, diğer yolcular ise havalimanında özel yolcu salonlarında ağırlandı. Uçağın bugün Hindistan’ın Bengaluru şehrine hareket etmesi bekleniyor.