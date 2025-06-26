Yolcu uçağı havadayken motoru alev alev yandı! Korku dolu anlar

ABD’de Amerikan Hava Yolları’na (American Airlines) ait yolcu uçağı, motor arızası nedeniyle Las Vegas’taki Harry Reid Uluslararası Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, "Airbus A321" tipi, "AA1665" sefer sayılı uçak, Las Vegas’tan Kuzey Carolina’daki Charlotte Douglas Uluslararası Havalimanı’na gitmek üzere kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra motorunda mekanik bir sorun tespit edildi. Bunun üzerine uçak, kalkış yaptığı havalimanına güvenli bir şekilde geri döndü.

Olay sırasında uçakta bulunan 153 yolcu ve 6 kişilik mürettebatta herhangi bir yaralanma yaşanmadığı bildirildi.